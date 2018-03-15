События

10:38 15.03.2018

В реках бассейнов запада Украины поднимается уровень воды

В реках бассейнов запада Украины поднимается уровень воды

В четверг, 15 марта, продлится развитие весеннего водополья с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра, Прута, Припяти, Западного Буга, Сяна, Тисы в западных областях Украины, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В частности, уровень воды в реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета, реках Закарпатья поднимется 0,3-1,5 м. В реках бассейна Припяти, Западного Бугу, левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается поднятие уровня воды на 0,2-0,8 м, а на р.Вишня (бассейн р.Сян), на участке Днестра Галич-Залищики, притока р.Стрвяж – на 0,7-1,2 м.

"Местами выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление, на р.Ворона восле г.Тисменица (Ивано-Франковская область) возможно достижение отметики начального затопления хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

Ночью 15 марта на Днестре около г.Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня воды весеннего водополья высотой 540-560 см над нулем поста с максимальными расходами воды 1000-1100 куб.м./с (уровень воды на 8.00 14 марта составлял 531 см).

15-16 марта на притоках Припяти в пределах Житомирской области ожидается продолжение подъемов уровней воды 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на заводи с дальнейшим их затоплением.

15 марта на Пруте около г.Черновцы ожидается прохождения максимального уровня воды весеннего водополья высотой 180-230 см над нулем поста с максимальными расходами воды 370-450 куб.м./с (уровень воды на 8.00 14 марта равнялся 162 см).

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