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10:20 15.03.2018

МККК направил на Донбасс более 155 тонн стройматериалов

МККК направил на Донбасс более 155 тонн стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 155 тонн строительных материалов, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", - говорится в сообщении погранведомства.

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