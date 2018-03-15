МККК направил на Донбасс более 155 тонн стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 155 тонн строительных материалов, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", - говорится в сообщении погранведомства.