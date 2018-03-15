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09:40 15.03.2018

Великобритания планирует создать центр по защите от химоружия

Великобритания планирует создать центр по защите от химоружия

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон планирует позже в четверг объявить о создании нового центра по защите от химического оружия стоимостью 48 млн фунтов стерлингов, сообщает в четверг газета "Гардиан".

Планируется, что центр будет работать под эгидой британской военно-исследовательской базы "Портон Даун".

Газета отмечает, что такое решение принимается на фоне недавнего отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, глава британского оборонного ведомства намерен объявить о предстоящей вакцинации тысяч британских военных от сибирской язвы, отмечает газета. "Я принял решение предоставить вакцины нашим силам быстрого реагирования, чтобы обеспечить защиту их жизни от смертоносной опасности", - цитирует "Гардиан" выдержку из речи, с которой министр планирует выступить в Бристоле.

В речи Г.Уильямсон намерен упомянуть об угрозе со стороны РФ. "Если мы сомневались в том, какую угрозу Россия представляет для наших подданных, нам стоит обратить внимание на шокирующий пример их дерзкой атаки в Солсбери", - говорится в выдержке из речи.

Как ожидается, Г.Уильямсон также заявит, что опасность химической атаки исходит не только от РФ, но и от других государств.

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. РФ отвергает обвинения в причастности к атаке.

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