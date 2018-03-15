События

04:34 15.03.2018

В Кривом Роге задержан предприниматель пытавшийся подкупить правоохранителя

В Кривом Роге задержан предприниматель пытавшийся подкупить правоохранителя

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала предпринимателя, который пытался подкупить полицейского Кривого Рога, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Мужчина, которого полиция Днепропетровщины разоблачила в нарушении правил торговли подакцизными товарами, решил дать денежное "вознаграждение" руководству местной полиции. Предприниматель думал избежать уплаты большого штрафа. Криворожанину теперь грозит уголовная ответственность за дачу взятки", – говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером.

В информации уточняется, что Днепропетровским управлением Департамента внутренней безопасности полиции был получен рапорт начальника сектора превенции Довгинцевского отделения полиции Кривого Рога, согласно которому один из местных жителей предлагал майору полиции неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности по ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По материалам внутренней безопасности полиции следователями криворожской милиции было начато уголовное производство по уличенным фактом - ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Пытаясь избежать уплаты штрафных санкций за выявленные полицией нарушения и наладить дальнейшее "сотрудничество", предприниматель попытался договориться с чиновником полиции. Он положил на стол полицейскому 3 тыс. грн в качестве "откупных". Сразу после передачи средств 31-летнего мужчину задержали сотрудники внутренней безопасности полиции Кривого Рога, под процессуальным руководством местной прокуратуры", – сказано в сообщении.

За попытку втянуть должностное лицо в коррупционные схемы взяткодателю грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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