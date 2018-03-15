Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

Франция уверена, что британские власти вскоре предоставят информацию об обстоятельствах отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в среду постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы уверены, что британское расследование вскоре прольет свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН в среду.

"Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность", - добавил Ф.Делаттр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ситуацию вокруг отравления С.Скрипаля.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорилось в заявлении французского МИД.