События

01:42 15.03.2018

Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

 Франция уверена, что британские власти вскоре предоставят информацию об обстоятельствах отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в среду постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы уверены, что британское расследование вскоре прольет свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН в среду.

"Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность", - добавил Ф.Делаттр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ситуацию вокруг отравления С.Скрипаля.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорилось в заявлении французского МИД.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В РФ уверяют, что химикат "Новичок" мог быть произведен в Великобритании

Лондон просит ОЗХО подключиться к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля

"Диспетчер Карлос", распространивший ложную информацию о МН17, получал деньги из России

Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери

Источник сообщил о суициде как основной версии смерти соратника Березовского

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

Британия высылает 23 российских дипломата, работающих на разведку

Британия в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

Американский стратегический беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России и линии разграничения на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине в ДТП погибло 4 пенсионерки

Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" на митинге потребовали повысить зарплаты до EUR1000 с 1 апреля

Савченко прилетела в Борисполь рейсом из Мюнхена

США присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

Cуд в Крыму изменил приговор украинскому активисту Балуху

Нововведения в УПК не касаются процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью, разъяснили в суде

В Киеве 17 марта ожидаются сильный снег, порывы ветра, гололедица

Генконсульство не советует туристам из Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта из-за "возможных провокаций"

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА