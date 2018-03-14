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23:43 14.03.2018

Лондон просит ОЗХО подключиться к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля

Лондон просит ОЗХО подключиться к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля

        Великобритания направила приглашение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения досконального расследования инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен

      "Великобритания приветствует поддержку со стороны ОЗХО, и мы пригласили технический секретариат ОЗХО, чтобы он дал независимую оценку проведенных нами анализов. Мы делаем все для того, чтобы ускорить этот процесс", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН в среду.

      Ранее в среду британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о информировании ОЗХО о том, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении бывшего полковника ГРУ С.Скрипаля и его дочери Юлии.

      12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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