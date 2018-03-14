События

23:14 14.03.2018

"Диспетчер Карлос", распространивший ложную информацию о МН17, получал деньги из России

"Диспетчер Карлос", распространивший ложную информацию о МН17, получал деньги из России

        "Испанский диспетчер Карлос", якобы работавший в аэропорту "Борисполь" и сообщивший в Twitter о преследовании украинскими истребителями малайзийского самолета МН17, заявил, что получил из России $48 тыс., сообщил телеканал "112.Украина".

      В сообщении на сайте телеканала в среду вечером со ссылкой на в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty и группы румынских журналистов-расследователей RISE Project отмечается, что автором твитта о падении самолета и героем сюжета канала RT является гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес.

      Он был задержан в 2013 года в аэропорту Бухареста за то, что мошенническим путем выманил у восьми граждан Румынии от 90 до 130 евро.

      Оказалось, что перед этим он был объявлен в розыск в Испании, тогда его заподозрили в подлоге и незаконном присвоении имущества. Будучи председателем жилищного кооператива в Мадриде Санчес присвоил тысячи евро, которые принадлежали организации. Суд в Мадриде приговорил его к 6 месяцам тюрьмы, поэтому румынские власти экстрадировали Санчеса на родину.

      Журналисты связались с Санчесом в 2017 году и предложили встречу, на которую он не пришел. В переписке он рассказал, что его аккаунт в Twitter заблокировали "по соображениям безопасности" после истории с МН17, после чего он его удалил. Также он рассказал, что получал из России "огромные суммы денег" за публикации в Twitter. По его словам, всего RT заплатил ему 48 тыс. долларов. Но на телеканале отрицают эту информацию.

      При этом Санчес не предоставил никаких доказательств сказанного и рассказал, что никогда не был на территории Украины и не работал авиадиспетчером.

      Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 г. в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

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