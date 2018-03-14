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21:41 14.03.2018

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

        Аналитик и тележурналист с канала Си-Эн-Би-Си Лоуренс Кадлоу принял предложение президента США Дональда Трампа стать новым экономическим советником президента.

      Об этом сам Л.Кадлоу заявил в среду агентству "Ассошиэйтед пресс".

      "По словам Л.Кадлоу, Д.Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился", - сообщает агентство.

      Ранее о том, что Д.Трамп планирует назначить Л.Кадлоу на эту должность, сообщал телеканал Си-Эн-Би-Си. По его данным, Д.Трамп может объявить о своем решении уже в четверг.

      Гэри Кон заявил об отставке с поста экономического советника президента 7 марта. Тогда СМИ писали, что Г.Кон уходит в отставку в связи с разногласияит с Д.Трампом из-за введения пошлин на сталь и алюминий.

      У Л.Кадлоу нет ученой степени в области экономики. В Рочестерском университете он получил степень бакалавра исторических наук, в Принстоне изучал политику и экономику, однако так и не достиг степени магистра. Тем не менее, он работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане. Также он был сотрудником ряда частных финансовых компаний; в 1994 году он был уволен из банка Bear Stearns за употребление кокаина.

      С 2002 года Л.Кадлоу вел различные передачи на Си-Эн-Би-Си; последней такой передачей была Kudlow Report, выходившая с 2009 по 2014 год. В настоящее время он регулярно появляется на телеканале в качестве аналитика.

      Л.Кадлоу поддерживал кандидатуру Д.Трампа в ходе его президентской кампании и выступал за многие его инициативы, включая налоговую реформу и смягчение регулирования финансовой сферы. Тем не менее, в отличие от президента, он известен как сторонник свободной торговли, а именно это считается основной причиной отставки Г.Кона.

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