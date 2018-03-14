События

18:30 14.03.2018

Генконсульство не советует туристам из Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта из-за "возможных провокаций"

Генконсульство не советует туристам из Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта из-за "возможных провокаций"

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде рекомендует группам туристов и отдельным путешественникам из Венгрии в период с 16 по 18 марта воздержаться от поездок на территорию Закарпатской области, в частности, в города Хуст и Ужгород, из-за возможных провокаций.

"Из-за чувствительной политической и общественной ситуации с безопасностью, чтобы избежать возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 года мы не рекомендуем путешествовать на Закарпатье группам и индивидуальным путешественникам из в Венгрии, особенно в некоторые города (такие как Хуст, Ужгород)", - говорится в сообщении на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

15 марта на Закарпатье будут отмечать годовщину провозглашения Карпатской Украины. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому этот день будет выходным.

В феврале в Ужгороде произошли два нападения на здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС).

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