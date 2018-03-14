События

18:26 14.03.2018

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

 Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 14 марта, украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

"Украинские военнослужащие, выполняющие задание на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неуклонно соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - проинформировали в штабе.

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