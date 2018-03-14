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18:04 14.03.2018

Киев по-прежнему требует вывода с Донбасса НВФ, вооружений и техники и обеспечения доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО

Киев по-прежнему требует вывода с Донбасса НВФ, вооружений и техники и обеспечения доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО

 Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе констатирует отсутствие соблюдения "весеннего перемирия" на Донбассе и по-прежнему настаивает на выводе с территории Донбасса незаконных вооруженных формирований, вооружений и техники.

"Несмотря на объявленное "весеннее перемирие", ситуация с безопасностью остается тревожной. Как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины. По данным ООН, в течение января-февраля 2018 на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако стабильный мир так и не обеспечен", - написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

Она приводит данные: с 5 по 12 марта со стороны РФ / НВФ зафиксированы 29 обстрелов, из них 28 – прицельные. При этом 9 раз использовалось оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, 80 мм и 120 мм минометы.

"Ради наступления всеобъемлющего мира на территории Донбасса РФ должна осуществить соответствующее влияние на ОРДЛО и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников через неконтролируемый участок украинско-российской границы; обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО с пограничными участками включительно; вывести с территории Донбасса все НВФ, вооружение, технику", - озвучила требования Киева Д.Олифер.

Она указала, что соблюдение всего пакета Минских соглашений – "ключ к дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе".

"Меморандум от 19 сентября 2014 следует выполнить в полном объеме - это, в том числе, вопросы соблюдения линии разграничения, которая была установлена этим документом и предусматривала, в частности, украинский контроль над г.Дебальцево; демилитаризация Кальмиусского, Саханки, Кумачово, Новоазовского; создание в приграничных районах зон безопасности", - напомнила Д.Олифер.

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