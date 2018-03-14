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17:54 14.03.2018

Киев настаивает на мониторинге международных организаций на всех этапах освобождения заложников

Киев настаивает на мониторинге международных организаций на всех этапах освобождения заложников

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы настаивает на тщательном мониторинге со стороны профильных международных организаций на всех этапах освобождения заложников, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит - прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам", - написала она на странице в Фейсбуке.

Кроме того, подчеркнула Д.Олифер, необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного комитета Красного Креста.

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