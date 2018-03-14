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16:02 14.03.2018

Порошенко наградил Крестом Мазепы австрийца - руководителя проекта "Дети Чернобыля"

Президент Украины Петр Порошенко наградил руководителя проекта "Дети Чернобыля" организации "Global 2000" Кристофу Отто Крестом Ивана Мазепы.

"Большому другу Украины, который в рамках программы "Дети Чернобыля", представьте себе, в течение 20 лет занимался проблемой детской лейкемии в Украине. Австрийский гражданин помог спасти жизни сотен, а может и тысяч детей из Украины", - заявил П.Порошенко на совместном с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Беллен брифинге в среду в Киеве.

В свою очередь, федеральный президент Австрии поблагодарил за вручение ордена К.Отто.

"В то же время, он является первым австрийцем, который получил Крест Ивана Мазепы за свою работу, за поддержку детей, особенно детей Чернобыля и Донбасса. Более 150 детей приезжают ежегодно в Австрию и проходят там медицинское обследование. Мы рады, что эта инициатива сохранила жизнь многим украинским детям", - подчеркнул Александер ван дер Беллен.

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