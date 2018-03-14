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15:33 14.03.2018

Украина освоила производство артиллерийских снарядов большого калибра

Украина освоила производство артиллерийских снарядов большого калибра

 В государственной акционерной холдинговой компании "Артем" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152мм собственного производства, заявил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, комментируя результаты испытаний.

"Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров", - приводит слова гендиректора пресс-служба "Укроборонпрома" в среду днем.

По его словам, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".

П.Букин отметил, что в производстве снаряда кроме ГАХК "Артем" задействованы другие предприятия "Укроборнпрома", ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

"Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это - важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии", - отметил гендиректор "Укроборонпрома".

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