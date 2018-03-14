Британия в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Многие действия России на мировой арене идут вразрез с отстаиваемыми ООН ценностями, и мировому сообществу следует обратить на это внимание, заявил британский постпред при ООН и других международных организациях в Женеве Джулиан Брейтуэйт.

Выступая в ходе заседания Совета ООН по правам человека, Дж.Брейтуэйт заявил, что "последние события требуют, чтобы мы сфокусировали внимание только на одной стране", имея в виду Россию.

"Совет ООН по правам человека и Генеральная Ассамблея ООН с тревожной регулярностью осуждают нарушения Россией международного права. Ее безответственное поведение все больше противоречит всему, что отстаивает эта организация (ООН - ИФ)", - сказал британский представитель.

По словам британского дипломата, мировое сообщество должно быть обеспокоено делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Великобритании должно послужить предупреждением международному сообществу - либо Россия преднамеренно пренебрегла международным порядком, базирующимся на законах, либо упустила контроль над собственным химическим оружием", - заявил Дж.Брейтуэйт.

Он также предположил, что "Россия, как она обычно делает, будет либо отрицать факты, которые мы сегодня упомянули, или будет пытаться отвести поток критики от себя".

В ходе своей речи дипломат также перечислил те правонарушения, к которым причастна, по мнению официального Лондона, Москва. По его словам, Cовет ООН по правам человека уже неоднократно рассматривал нарушения, которые получили поддержку со стороны Москвы, и в результате которых гибли тысячи людей в Сирии. Также Дж.Брейтуэйт напомнил о правонарушениях в Крыму.

Кроме того, Дж.Брейтуэйт заявил, что Россия "продолжает подрыв территориальной целостности Грузии в нарушение резолюций ООН", а также обвинил ее в "поддержке нелегальных вооруженных группировок на востоке Украины, ответственных за гибель тысяч людей".

"Ситуация с правами человека в России также вызывает серьезную тревогу. Гражданское общество, правозащитники и СМИ сталкиваются с жесткими репрессиями и преследованием без проведения расследования должным образом и подотчетности", - заявил британский представитель в Женеве.