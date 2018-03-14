В Харькове неизвестные вновь облили краской памятный знак УПА - полиция

Неизвестные облили красной краской памятный знак воинам Украинской повстанческой армии (УПА) в Молодежном парке в г.Харьков.

Как сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции города во вторник в 19:00.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевская группа отдела полиции. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного происшествия", - говорится в сообщении.

За последние месяцы это третий случай надругательства над памятным знаком. В ночь на 13 февраля неизвестные нарисовали на памятном знаке полосы белого и красного цвета, наподобие польского флага, а 5 марта его облили красной краской.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковской облорганизацией "Народного Руха Украины" в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.

20 декабря 2006 года памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 года неизвестные похитили часть памятника – массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014 года памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014 года памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской.