В Бахмутском районе обнаружено тело мужчины в военной форме без документов

В Бахмутском районе Донецкой области обнаружено тело мужчины в военной форме без документов, удостоверяющих личность, сообщают в штабе АТО.

"Вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Тело доставили в Бахмутское отделения бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ Национальной полиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

В настоящее время представители Нацполиции и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины осуществляют мероприятия по идентификации тела.