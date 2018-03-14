События

10:45 14.03.2018

В Бахмутском районе обнаружено тело мужчины в военной форме без документов

 В Бахмутском районе Донецкой области обнаружено тело мужчины в военной форме без документов, удостоверяющих личность, сообщают в штабе АТО.

"Вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Тело доставили в Бахмутское отделения бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ Национальной полиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

В настоящее время представители Нацполиции и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины осуществляют мероприятия по идентификации тела.

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Интерфакс-Украина
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