События

10:39 14.03.2018

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища

Во Львове на территорию Лычаковского кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался, люди и надгробия не пострадали, сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Как сообщается в среду на сайте Львовского городского совета, по словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.

"Похоже, что на газон из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - рассказал М.Нагай.

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Интерфакс-Украина
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