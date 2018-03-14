События

10:10 14.03.2018

Знаменитый британский ученый Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщили британские СМИ со ссылкой на родственников ученого.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года", - приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.

По словам детей ученого, "отвага и упорство С.Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету". "Он однажды сказал: "Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь". Нам будет его бесконечно не хватать", - отметили они.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на семью ученого сообщает, что С.Хокинг "мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду".

С.Хокинг изучал проблемы Большого взрыва и теорию черных дыр. Ему принадлежит идея о том, что черные дыры небольшой массы теряют энергию, рассеивая ее по своему горизонту событий, и постепенно исчезают. Энергия, испускаемая черными дырами, получила название "излучение Хокинга".

Он прославился как популяризатор науки благодаря книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр", которая вышла в 1988 году, когда С.Хокинг уже был прикован к инвалидному креслу и утратил способность говорить.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

Черные дыры могут быть порталом в параллельные Вселенные

Стивен Хокинг отказался от участия в израильской конференции из-за палестинского вопроса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Бахмутском районе обнаружено тело мужчины в военной форме без документов

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища

Жданов в е-декларации указал 827 тыс. грн доходов и автомобиль Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен за 2017 год

Украинские добровольцы доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу - Порошенко

Министерстве здравоохранения Украины отменили необходимость заполнения ряда "морально устаревших" форм первичной медицинской документации

Жданов в е-декларации указал 827 тыс. грн доходов и автомобиль Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен за 2017 год

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта из-за ремонта

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить плана реагирования на чрезвычайные ситуации госуровня

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА