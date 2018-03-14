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06:19 14.03.2018

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщают британские СМИ со ссылкой на родственников ученого.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года" - приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.

По словам детей ученого, "отвага и упорство С.Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету". "Он однажды сказал: "Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь". Нам будет его бесконечно не хватать", - отметили они.

В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на семью ученого сообщает, что С.Хокинг "мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду".

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