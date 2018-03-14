За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил боевую травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.