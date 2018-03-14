События

06:17 14.03.2018

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

      За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил боевую травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

      На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

      На Донецком направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики опять обстреляли автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет

В зоне АТО получил боевую травму украинский военный

Рада упростила процесс установления группы инвалидности для лиц- участников АТО

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранены

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов задержали пограничники в КПВВ "Новотроицкое"

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Министерстве здравоохранения Украины отменили необходимость заполнения ряда "морально устаревших" форм первичной медицинской документации

Жданов в е-декларации указал 827 тыс. грн доходов и автомобиль Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен за 2017 год

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта из-за ремонта

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить плана реагирования на чрезвычайные ситуации госуровня

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

Бездомный, спьяну угнавший маршрутку и попавший в ДТП в Харькове, получил 5 лет тюрьмы

На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер

Кандидат на пост директора ЦРУ Хаспел должна пообещать противостоять практике пыток арестантов - Маккейн

В Киеве рассматривают технологическое отставание и сокращение присутствия РФ на оборонном рынке Индии как дополнительную возможность для наращивания двустороннего ВТС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА