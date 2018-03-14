События

02:55 14.03.2018

Бездомный, спьяну угнавший маршрутку и попавший в ДТП в Харькове, получил 5 лет тюрьмы

Бездомный, спьяну угнавший маршрутку и попавший в ДТП в Харькове, получил 5 лет тюрьмы

Червонозаводский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который в декабре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал маршрутку и сразу же попал в ДТП.

"По требованию Харьковской местной прокуратуры №5 суд признал виновным 38-летнего бездомного по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, причинившее значительный материальный ущерб) УК Украины... Злоумышленник, который уже был судим за кражи, мошенничество и другие имущественные преступления, приговорен к 5 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Харькове возле остановки общественного транспорта "Проспект Гагарина" пьяный мужчина зашел в маршрутку "Харьков-Покотиловка". В это время водитель автобуса вышел из кабины выпить чаю. Пьяный сел за руль и завел маршрутку. Проехав несколько метров, он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.

 

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