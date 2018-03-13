События

23:26 13.03.2018

На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер

На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер

     На шахте "Юбилейная" рудника ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу DCH Александра Ярославского, погиб исполняющий обязанности горного мастера.

      Как сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) во вторник, главное управление Гоструда в Днепропетровской области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 7 марта 2018 года с исполняющим обязанности горного мастера 1980 года рождения.

      "По оперативной информации, 7 марта 2018г. и.о. горного мастера участка №19, находясь на отметке горизонта "минус" 1319 м,  упал в рудосвалочную выработку №7 горизонта "минус" -1337 м и был присыпан горной массой, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.  Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются в соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве", - говорится в информации Гоструда.

      В свою очередь заместитель начальника ГУ Гоструда в Днепропетровской области Константин Королев в интервью местному телеканалу сообщил, что помимо создания специальной комиссии, возможно, будет создаваться экспертная комиссия для более тщательного выяснения обстоятельств ЧП.

      По его словам, в период праздников произошли ЧП - возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината и на предприятии "Павлоградуголь".

      Кроме того, случай травматизма произошел на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу "Метинвест": "два работника выясняли отношения физическим способом, и один очень серьезно травмировался - находится в коме".

      По данным Гоструда, на производстве в Украине в 2017 году травмировано 4,313 тыс. человек, в том числе со смертельным исходом - 366 человек, в 2016 году - 4,428 тыс. чел и 400 чел. соответственно. При этом, в частности, в угольной промышленности в 2017 году травмировано 780 чел. (со смертельным исходом - 23 чел), в горнорудной и нерудной - 201 (9), в металлургии - 260 (13).

      Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

      ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.

      ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, входит в группу "Метинвест".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В момент возгорания в шахте "АрселорМиттал Темиртау" находились 113 горняков, никто из них не пострадал

В Запорожский ожоговый центр поступили трое шахтеров, пострадавших в результате пожара на шахте ЗЖРК

В Днепропетровской области полицейские задержали воров кабеля и посетителей приемок металлолома

В Днепропетровской области требования к оперативникам повышенные

Взрыв на шахте "Степовая" произошел из-за плохого состояния вентиляционного и электромеханического оборудования

В 2017 году в Днепропетровской области усыновлен 161 ребенок и приобретено 5 ДДСТ

В Днепропетровской области школьники пострадали вследствие взрыва петарды

За новогодние праздники в Днепропетровской области родилось более 100 детей

В производственном цеху в Днепропетровской области возник пожар, никто не пострадал

Правоохранители открыли дело из-за пожара в городке для переселенцев, где погиб ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат на пост директора ЦРУ Хаспел должна пообещать противостоять практике пыток арестантов - Маккейн

В Киеве рассматривают технологическое отставание и сокращение присутствия РФ на оборонном рынке Индии как дополнительную возможность для наращивания двустороннего ВТС

На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер

Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

Украина в ночь на 25 марта переходит на "летнее время"

Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине

Британский регулятор направил предостережение RT из-за "дела Скрипаля"

Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, - начгенштаба ВСУ на встрече с замглавы СММ ОБСЕ

Пожар на складах на ул.Туполева в Киеве ликвидирован, пострадавших нет

Боевики опять обстреляли автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА