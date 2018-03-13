Кандидат на пост директора ЦРУ Хаспел должна пообещать противостоять практике пыток арестантов - Маккейн

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Джина Хаспел для одобрения Конгресса на назначение ее на пост директора ЦРУ должна пообещать "безоговорочно" противостоять практике пыток лиц, находящихся под арестом.

"Пытки лиц, содержащихся под стражей в американских тюрьмах в течение последнего десятилетия, стали одной из самых мрачных глав в американской истории", - сказал Дж.Маккейн журналистам во вторник.

По его словам, в ходе процедуры утверждения на пост директора ЦРУ в Конгрессе, Дж.Хаспел должна прояснить характер и степень своего участия в программе допросов ЦРУ.

Ранее во вторник президент США Дональда Трамп снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Дж.Хаспел.

Дж.Хаспел, долгое время работающая в секретных службах ЦРУ, возглавляла программу ЦРУ "черный ящик", включавшую допрос подозреваемых в Таиланде после теракта 11 сентября 2001 года.