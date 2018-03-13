В Киеве рассматривают технологическое отставание и сокращение присутствия РФ на оборонном рынке Индии как дополнительную возможность для наращивания двустороннего ВТС

В Киеве нацелены на наращивание ВТС с Индией и рассматривают текущее технологическое отставание и сокращение присутствия РФ на индийском оборонном рынке как дополнительную возможность для укрепления позиций Украины на региональном рынке вооружений, отмечают в украинском оборонном секторе.

"Взятый в последние годы правительством Индии курс на диверсификацию поставщиков вооружений и расширение ВТС с США, формирует новую ситуацию на региональном рынке вооружений: Индия сворачивает ВТС с РФ", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинском оборонном секторе.

"В силу текущего технологического отставания российского ОПК, индусы уже отдали предпочтение США в ряде ключевых программ перевооружения. В первую очередь речь идет о транспортной авиации - штурмовых и тяжелых вертолетах, среднем транспортном самолете. Также под угрозой срыва знаковый, не только для индийско-российского ВТС, но и ОПК РФ проект создания индийского истребителя пятого поколения", - уточнил он.

"Вместе с тем, серьезные осложнения для позиций РФ на рынке вооружений Индии повлекли и введенные Западом в отношении российского ОПК санкции, учитывая, что в последние годы в производстве практически всех видов военной техники Россия использовала комплектующие из стран НАТО и ЕС. В этом смысле, показательным стал получивший огласку в 2016 году скандал с поставкой РФ индусам бракованных истребителей Миг-29: более 60% двигателей в поставленной авиатехнике были признаны индийским аудитом непригодными, что кроме прочего, обнажило провал российской программы импортозамещения в ОПК", - отметил источник.

Собеседник агентства выразил уверенность, что новая ситуация на индийском региональном рынке вооружений открывает дополнительные возможности для наращивания Киевом двустороннего украинско-индийского ВТС.

"Только в 2015-2017 годах объем выполненных Украиной в интересах индийских заказчиков контрактов, включая ремонт многоцелевых Ан-32 индийских ВВС, а также поставки газотурбинных силовых установок для боевых кораблей ВМФ Индии, оценивается в около $400 млн. Кроме того, текущее участие украинского ОПК в тендерах в рамках программы "Make in India" позволяет Киеву рассчитывать на новые заказы индийского правительства, в том числе, в области авиастроения и авиаремонта, модернизации бронетехники, обслуживания морской техники, производства и поставок БПЛА", - отметил источник.

Как напомнил собеседник агентства, ранее индийская сторона уже подтвердила интерес к развитию ВТС с Украиной в области ремонта и продления ресурса вертолетной техники ВВС Индии, трансфера технологий, развития в Индии производства военной продукции при содействии украинских предприятий, а также в области совместных научных военных разработок.

"Можно рассчитывать, что еще одним дополнительным фактором перспективного укрепления позиций Украины на индийском оборонном рынке станет начатый Киевом при поддержке западных союзников перевод украинского ОПК на стандарты НАТО" - резюмировал источник.

Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения, в 2009 году сторонами заключен один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Опыт сотрудничества включает, в том числе, партнерство в области модернизации боевой авиации, а также бронетехники. Украина и Индия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС в декабре 2010 года.

Украина ставит своей задачей обеспечить к 2019 году, кратно увеличить объемы ВТС с Индией с доведением его объемов до $500 млн в год.