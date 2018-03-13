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19:56 13.03.2018

Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, - начгенштаба ВСУ на встрече с замглавы СММ ОБСЕ

Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, - начгенштаба ВСУ на встрече с замглавы СММ ОБСЕ

Украинская сторона принципиально придерживается режима прекращения огня на Донбассе и соблюдает взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время встречи с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александером Хугом.

"Украина четко придерживается собственных обязательств в рамках выполнения Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня, которые были достигнуты во время встречи Контактной группы", - цитирует В.Муженко Управление по связям с общественностью ВСУ во вторник.

Начгенштаба ВСУ также отметил, что украинская сторона четко подтверждает собственные обязательства в рамках режима прекращения огня и последовательно их выполняет.

Он подтвердил готовность украинской стороны к продолжению конструктивного сотрудничества с СММ ОБСЕ в Украине и к поиску путей совершенствования этой деятельности.

"В ходе встречи стороны обменялись информацией о развитии ситуации в сфере безопасности на востоке Украины", - добавили в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

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