События

19:38 13.03.2018

Пожар на складах на ул.Туполева в Киеве ликвидирован, пострадавших нет

Пожар на складах на ул.Туполева в Киеве ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в одноэтажном складском помещении по ул.Академика Туполева, 17-ж в Киеве, площадь которого достигала 800 кв.м., в настоящее время ликвидирован.

"В 18:15 пожар локализован, а в 19:05 - ликвидирован. Пострадавших и погибших на пожаре не обнаружено", - говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в г.Киеве, опубликованном на сайте ГСЧС во вторник.

На месте события работало 70 человек личного состава и 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ведомства.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила спасателям в 16:47 во вторник. Площадь воспламенения достигла 800 кв.м и существовала угроза распространения огня на пристроенное рядом 6-этажное офисное здание. Спасатели вынесли из помещения 10 газовых баллонов и проводили их охлаждение.

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