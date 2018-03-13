Пожар на складах на ул.Туполева в Киеве ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в одноэтажном складском помещении по ул.Академика Туполева, 17-ж в Киеве, площадь которого достигала 800 кв.м., в настоящее время ликвидирован.

"В 18:15 пожар локализован, а в 19:05 - ликвидирован. Пострадавших и погибших на пожаре не обнаружено", - говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в г.Киеве, опубликованном на сайте ГСЧС во вторник.

На месте события работало 70 человек личного состава и 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ведомства.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила спасателям в 16:47 во вторник. Площадь воспламенения достигла 800 кв.м и существовала угроза распространения огня на пристроенное рядом 6-этажное офисное здание. Спасатели вынесли из помещения 10 газовых баллонов и проводили их охлаждение.