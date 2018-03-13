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19:19 13.03.2018

Помпео посетил Украину на прошлой неделе

Помпео посетил Украину на прошлой неделе

Директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп намерен назначить государственным секретарем, на минувшей неделе посетил Украину, сообщил глава фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко.

"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и имел тайную встречу с президентом Порошенко", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

В пресс-службе Службы безопасности Украины агентству сообщили: "В графике главы СБУ на 8 марта такие встречи не значатся".

В то же время, по информации информированного источника, подобная встреча могла состояться ранее.

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