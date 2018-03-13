Правоохранители блокировали подрывную деятельность работавших на РФ антиукраинских центров в ряде регионов страны

В понедельник, 12 марта, сотрудники прокуратуры АР Крым совместно с Департаментом защиты нацгосударственности СБУ осуществили мероприятия по блокированию подрывной деятельности действующих на территории Украины антиукраинских центров, в рамках чего были проведены 28 обысков в разных регионах страны.

"При реализации единого оперативного плана проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Херсонской областях и г.Киеве по месту жительства, работы, временного пребывания, нахождения автотранспорта лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК во вторник.

В ходе указанных обысков правоохранители добыли доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, "которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украинского государства".

В частности, среди прочего, отмечают в пресс-службе прокуратуры, были обнаружены и изъяты агитационные материалы по поддержке аннексии Россией Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к совершению противоправных антиукраинских акций.

Как сообщалось, днем 12 марта спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что спецслужба проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, в том числе у представителей СМИ. "Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Е.Гитлянская. отметила, что обыски прошли также у представителей СМИ. "К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - написала спикер СБУ.