События

18:49 13.03.2018

Правоохранители блокировали подрывную деятельность работавших на РФ антиукраинских центров в ряде регионов страны

Правоохранители блокировали подрывную деятельность работавших на РФ антиукраинских центров в ряде регионов страны

В понедельник, 12 марта, сотрудники прокуратуры АР Крым совместно с Департаментом защиты нацгосударственности СБУ осуществили мероприятия по блокированию подрывной деятельности действующих на территории Украины антиукраинских центров, в рамках чего были проведены 28 обысков в разных регионах страны.

"При реализации единого оперативного плана проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Херсонской областях и г.Киеве по месту жительства, работы, временного пребывания, нахождения автотранспорта лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК во вторник.

В ходе указанных обысков правоохранители добыли доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, "которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украинского государства".

В частности, среди прочего, отмечают в пресс-службе прокуратуры, были обнаружены и изъяты агитационные материалы по поддержке аннексии Россией Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к совершению противоправных антиукраинских акций.

Как сообщалось, днем 12 марта спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что спецслужба проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, в том числе у представителей СМИ. "Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Е.Гитлянская. отметила, что обыски прошли также у представителей СМИ. "К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - написала спикер СБУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Американский самолет провел очередную разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма

Украина и США изучают возможность снятия запрета на полеты над Днепром и Симферополем американских авиакомпаний

Граждане РФ присутствовали на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года - прокурор АРК Мамедов

РФ создала в Крыму самодостаточную группировку, способную нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона

В оккупированном Крыму продолжается наступление на свободу слова и право мирных собраний – Amnesty International

Порошенко в суде рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года

В Оболонском суде посмотрели видео о приезде Порошенко в Крым 28 февраля 2014 года

На украинское судно, заходившее в порты Крыма, наложен арест

МИД требуют от России прекратить политически мотивированное преследование крымских татар

В Киеве 26 февраля состоится форум, посвященный сопротивлению оккупации Крыма, а также пройдет митинг на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский регулятор направил предостережение RT из-за "дела Скрипаля"

Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, - начгенштаба ВСУ на встрече с замглавы СММ ОБСЕ

Пожар на складах на ул.Туполева в Киеве ликвидирован, пострадавших нет

Боевики опять обстреляли автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет

Помпео посетил Украину на прошлой неделе

В Киеве на ул.Туполева горят склады

СБУ выдворила из Украины студента-поляка за сожженный Герб Украины

В зоне АТО получил боевую травму украинский военный

Апелляционный суд подтвердил безосновательность претензий акционера неплатежеспособного НК Банка к НБУ

Соратник Березовского - Николай Глушков умер в Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА