События

18:46 13.03.2018

В Киеве на ул.Туполева горят склады

В Киеве на ул.Туполева горят склады

Одноэтажное складское помещение по ул.Академика Туполева горит в Киеве во вторник, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:47, на место события были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"Сейчас площадь воспламенения составляет около 800 кв.м и существует угроза распространения огня на пристроенное рядом 6-этажное офисное здание", - говорится в сообщении.

Спасатели вынесли из помещения 10 газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению. На месте события работает 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Как видно по снимкам с места происшествия, речь идет о складском ангаре по адресу ул.Туполева, 17-ж, находящемся вдали от улицы, но возле частного сектора Берковецких садов, в окружении складских и офисных помещений.

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