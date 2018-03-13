События

18:20 13.03.2018

СБУ выдворила из Украины студента-поляка за сожженный Герб Украины

СБУ выдворила из Украины студента-поляка за сожженный Герб Украины

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу гражданина этой страны, студента одного из тернопольских вузов за публичное сожжение стилизованного изображения Малого Государственного Герба Украины, а также запретила ему въезд в страну на 3 года, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Правоохранителями установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В информации отмечается, что сотрудники СБУ приняли решение о принудительном выдворении из Украины указанного гражданина Республики Польша за совершение ним хулиганских действий, "которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти".

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