В зоне АТО получил боевую травму украинский военный

Боевики трижды обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины во вторник, в результате одного из обстрелов пострадал украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО… В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", - сообщается в сводке по состоянию на 18:00 на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В частности, по укреплениям возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На донецком направлении боевики применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО возле пос.Пески Ясиноватского района, а из стрелкового оружия обстреляли защитников шахты Бутовка.