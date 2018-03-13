Соратник Березовского - Николай Глушков умер в Великобритании

Адвокат бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова подтвердил его смерть.

"Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти", - сказал "Интерфаксу" во вторник адвокат Андрей Боровков.

Он уточнил, о смерти своего 69-летнего подзащитного узнал от его родственников.

В марте прошлого года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Н.Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Н.Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные 122,654 млн долларов были похищены.