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18:06 13.03.2018

Рада поддержала законопроект о восстановлении льгот на проезд узникам концлагерей

Верховная Рада намерена возобновить предоставление бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и гетто льготный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и восстановить другие льготы.

За соответствующий законопроект №3815-Д о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся усилений социальной защиты отдельной категории лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий, в первом чтении проголосовало 247 народных депутатов.

Законопроект предлагает возобновить предоставление льгот бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удерживания. Льготы касаются бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильном транспорте общего использования в сельской местности, а также железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов в пределах региона по месту проживания.

Также законопроект предлагает разрешить им бесплатный проезд один раз в два года в обоих направлениях железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в обоих направлениях перечисленными видами транспорта с 50%-ной скидкой.

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