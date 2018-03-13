Посольство США в Украине отмечает важность функционирования ДФС, призывает не препятствовать ее работникам

В посольстве США в Украине подчеркивают важность функционирования Донецкой фильтрационной станции (ДФС) в связи с произошедшим в минувший понедельник обстрелом боевиками автомобиля с сотрудниками станции.

"Герои дня: водитель и 12 сотрудников Донецкой фильтрационной станции, которые ехали на рабочую смену в понедельник, были обстреляны. Эти храбрые работники преданы своим обязанностям по обеспечению водой 1 млн. чел. Дайте им выполнять свою работу", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте посольства в соцсети "Твиттер" во вторник.

Как сообщалось, 12 марта в пресс-службе КП "Компания "Вода Донбасса" информировали о том, что под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на ДФС. "Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - сказано в сообщении компании в понедельник утром. Сотрудники ДФС не пострадали. В результате обстрела пробит радиатор автомобиля.

Позже об обстреле незаконными вооруженными формированиями автомобиля, который перевозил сменный персонал к станции, сообщила украинская сторона Совместного центра по координации и контролю. СЦКК проинформировала представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о фактах нарушения боевиками режима прекращения огня, в частности, и об их причастности к обстрелу автомобиля ДФС.

"Это же подтверждает трассологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. В соответствии с ее выводами, обстрел автомобиля со стороны Вооруженных сил Украины является абсолютно невозможным", - говорится в обнародованном украинской стороной СЦКК сообщении.