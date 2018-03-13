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15:46 13.03.2018

Директором ЦРУ впервые станет женщина - Джина Хаспел

Директором ЦРУ впервые станет женщина - Джина Хаспел

Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Д.Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Д.Трамп.

"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Дж.Хаспел "Вашингтон пост".

Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.

Дж.Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Д.Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

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Интерфакс-Украина
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