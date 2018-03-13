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15:46 13.03.2018

Менский зоопарк отобрал НАСК "Оранта" для страхования животных

Менский зоопарк отобрал НАСК "Оранта" для страхования животных

 Менский зоологический парк общегосударственного значения (Черниговская обл.) 13 марта сообщил о намерении заключить с НАСК "Оранта" (Киев) договор страхования животных, имущества и оборудования, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Окончательное ценовое предложение компании составило 56,576 тыс. грн, ожидаемая - 89,849 тыс. грн.

СК была единственным участником тендера.

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".

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