Менский зоопарк отобрал НАСК "Оранта" для страхования животных

Менский зоологический парк общегосударственного значения (Черниговская обл.) 13 марта сообщил о намерении заключить с НАСК "Оранта" (Киев) договор страхования животных, имущества и оборудования, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Окончательное ценовое предложение компании составило 56,576 тыс. грн, ожидаемая - 89,849 тыс. грн.

СК была единственным участником тендера.

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".