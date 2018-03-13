События

15:39 13.03.2018

"Укрпошта" договорилась о бизнес-тарифах с почтой Азербайджана

"Укрпошта" договорилась о бизнес-тарифах с почтой Азербайджана

ПАО "Укрпошта" подписало двустороннее соглашение с почтой Азербайджана о создании специального тарифа для постоянных отправителей, говорится в сообщении на сайте ПАО.

"Стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнацией снижена на 20-40% для юридических лиц при условии заключения договора с "Укрпоштой", - отмечается в сообщении.

По информации "Укрпочты", Азербайджан будет интересен украинским экспортерам, поскольку эта страна имеет значительную покупательную способность, большой ВВП на душу населения (по данным Всемирного Банка на 2016 составлял около $4 тыс.).

"Рынок e-commerce Азербайджана достаточно перспективный, поскольку он еще развивается. И украинские товары пользуются спросом в этой стране. Азербайджан активно торгует с Украиной и мы видим ежегодный рост товаров из Украины. Поэтому специальный тариф для украинских предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, будет еще больше стимулировать их к продаже своих товаров в Азербайджан" - отметила заместитель директора департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко.

Специальные тарифы "Укрпошты", кроме Азербайджана, действуют также для отправлений в Казахстан, Молдову, Грузию, Литву и Латвию.

Государственная "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

ПАО "Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получило 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за аналогичный период 2016 года получило чистую прибыль в размере 6,954 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли не менее 30 человек

СБУ задержала одного из главарей криминальной группировки

Минская группа ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению не допускать провокаций

Арестован гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве украинского военнослужащего

В боях в Ираке и Сирии на стороне экстремистов погибли более 300 граждан Азербайджана

Арестован гражданин Азербайджана, подозреваемый в сутенерстве

Приговор журналисту Мухтарли в Азербайджане вызывает серьезные сомнения в ЕС

Азербайджан, Грузия и Турция ввели в строй желдорогу Баку-Тбилиси-Карс

В Азербайджане уничтожили готовивших теракт на митинге оппозиции экстремистов

В Нью-Йорке проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проводят обыски по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц КП "Харьковводоканал"

Суд рассмотрит 25 апреля иск Власенко относительно запрета нардепам ездить в командировки в пленарные недели

Правоохранители задержали 22-летнего украинца, обокравшего квартиру посла Франции в Киеве

Трамп обсудит с Мэй инцидент со Скрипалем

Директором ЦРУ впервые станет женщина - Джина Хаспел

Менский зоопарк отобрал НАСК "Оранта" для страхования животных

Аваков: полиция не будет подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка, подмены власти не будет

Перед обысками в палаточном городке у Рады 3 марта Семенченко выносил сумки, предположительно, с оружием – Аваков

Украина будет решать задачу импортозамещения в ракетно-космической отрасли в рамках перехода на новые технологии

Госслужба ветеранов допускает запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА