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14:44 13.03.2018

Украина будет решать задачу импортозамещения в ракетно-космической отрасли в рамках перехода на новые технологии

Украина будет решать задачу импортозамещения в ракетно-космической отрасли в рамках перехода на новые технологии

Решение задач импортозамещения в ракетно-космической отрасли Украины планируется обеспечить в рамках перехода отрасли на новые технологии, сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.

Оценивая в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" ход выполнения отраслевой программы импортозамещения, глава украинского космического ведомства отметил: сформированная ранее в связи с разрывом в 2014 году традиционной промышленно-технологической кооперации с РФ в космической сфере отраслевая программа импортозамещения на сегодняшний день скорректирована ГКАУ с учетом перехода мировой ракетно-космической промышленности на новые технологии.

"За то время, которое прошло с момента создания тех ракетоносителей, для которых эти все комплектующие и материалы поставлялись, технологии шагнули очень далеко вперед. Мы поняли для себя, что простое возобновление производства материалов и комплектующих, которые были разработаны и изготавливались для этой ракетной техники, может ввергнуть нас в технологическое отставание от мировой ракетно-космической промышленности. Мы трансформировали программу импортозамещения с расчетом уже на новые технологии", - сказал он.

"Это касается и углеродных композитных материалов из углепластиков. Это особенно касается 3D-печати и производства необходимых нам сплавов в порошках. Мы уходим от покупки слитков, плит, проката этих металлов для того, чтобы механически их изготавливать. Мы переходим на новые технологии и уже у себя налаживаем производство порошков, у наших зарубежных партнеров покупаем необходимое оборудование, необходимые порошки", - уточнил глава ГКАУ.

При этом он заметил: "В принципе, воспроизвести производство любых материалов можно в Украине: это вопрос времени и денег. Поскольку такие деньги мы найдем еще не скоро, и на это потребуется очень много времени, мы естественно, работаем с нашими зарубежными партнерами, в том числе, и с партнерами из США".

По словам главы ГКАУ, на сегодняшний день отраслью уже налажено сотрудничество по программе импортозамещения с порядка 15 странами. "Сегодня порядка полутора десятка стран поставляют нам необходимые материалы, я думаю, что этот процесс продолжится. Мы будем развивать кооперацию, в кооперации с некоторыми странами мы предполагаем и обмен : т.е. они нам одни порошки, мы им другие порошки и т.д.", - сказал он.

"Самое главное, что решая проблемы импортозамещения, мы переходим на самые современные технологии", - подчеркнул собеседник агентства, добавив: "Думаю, что первые результаты вы должны будете увидеть через 3-3,5 года, когда будет запущен первый ракетоноситель "Циклон-4М": он уже будет изготавливаться с учетом и этих решений".

Как сообщалось, строительство ракетно-космического комплекса (РКК) "Циклон-4М" на территории канадской провинции Новая Шотландия планируется обеспечить в рамках коммерческого проекта компаний космического сектора Канады, США и Украины. Ракета-носитель (РН) "Циклон-4М" по доставке на низкую околоземную орбиту полезных грузов массой до 5 тонн, а также грузов до 3,35 тонн на солнечно-синхронную орбиту, создается на базе РН "Циклон-4" разработки ГП "КБ Южное" (Днепр). Среди участников проекта также канадская Maritime Launch Services (МLS) и американская UPC. Согласно ранее озвученным канадской MLS планам, первый пуск РН "Циклон-4М" в рамках проекта намечен на 2020 год.

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