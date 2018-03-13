События

14:30 13.03.2018

Госслужба ветеранов допускает запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года

Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции допускает запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года.

"Мы ждем создания рабочей группы (по подготовке создания министерства)", - сказал на брифинге первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в прошлом году проходили консультации с общественными ветеранскими организациями по созданию соответствующего министерства, по результатам которых предложения были переданы в Министерство социальной политики и непосредственно в Кабинет министров.

"Я думаю, что к концу года оно заработает, я имею в веду в IV квартале", - добавил И.Мальцев.

Он подчеркнул, что для запуска министерства необходимо пройти ряд формальных процедур: создание нормативной базы, проведение конкурсов, утверждение положений.

Как сообщалось, 27 февраля Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов.

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