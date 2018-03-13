Баффет обещает $1 млн в год пожизненно за прогноз финалистов турнира по студенческому баскетболу

Американский миллиардер Уоррен Баффет объявил о начале ежегодного конкурса на угадывание финалистов турнира по баскетболу среди университетских команд, победитель которого будет получать $1 млн в год в течение всей своей жизни.

Конкурс проводится только среди сотрудников инвестиционной компании У.Баффета Berkshire Hathaway. Для победы необходимо верно назвать все 16 команд, которые выйдут в финальную часть турнира, прозванного "мартовское безумие" (March Madness). На выход в финал претендуют 68 команд.

В этом году миллиардер удвоил ставку - если в турнире победит команда из Университета Крейтона, который расположен в Омахе, родном городе У.Баффета, победитель розыгрыша будет получать $2 млн в течение всей жизни. Эксперты отмечают, что такой исход является крайне маловероятным, поскольку она значительно уступает в силе соперникам и на пути в топ-16 может встретиться с командой Виргинского университета, самой сильной студенческой баскетбольной командой США.

Если никто из более 370 тыс. работников Berkshire Hathaway не сможет угадать все 16 команд, утешительный приз в размере $100 тыс. получит тот, чей прогноз окажется точнее остальных.

March Madness, прозванный так из-за накала борьбы, частоты матчей и непредсказуемости исходов, стартует 14 марта и завершится 2 апреля.