В Еврокомиссии выразили солидарность ЕС с Великобританией в "деле Скрипаля"

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и заявил, что Лондон может рассчитывать на поддержку ЕС, передало во вторник агентство ЭФЭ.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, в частности, из-за того, что обнаружила Великобритания на данный момент, и, разумеется, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС по этому вопросу", - заявил В.Домбровскис журналистам.

В свою очередь, член Еврокомиссии по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявил, что вопрос с отравлением не будет обсуждаться на встрече во вторник. В то же время он отметил, что Брюссель уделяет много внимания отслеживанию развития событий в Великобритании.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.