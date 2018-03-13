События

13:01 13.03.2018

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая и дождливая погода

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая и дождливая погода

В Украине в ближайшие сутки 14 марта погоду будут определять атмосферные фронты, влажная и теплая, на востоке - прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей страны ожидается дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1 мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 8-13° тепла.

В восточной части Украины – без осадков, лишь вечером прогнозируется мокрый снег, местами гололед; температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Ветер юго-восточный (в западной части – юго-западный),7-12 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 14 марта пройдет дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.

В Украине 15 марта прогнозируется небольшой дождь (в северных, центральных и Харьковской областях - с мокрым снегом), лишь в западных областях без существенных осадков. Ветер западный , 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, на юге страны и Прикарпатье местами 9-14° тепла.

В Киеве 15 марта ожидается небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

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Интерфакс-Украина
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