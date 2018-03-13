События

12:36 13.03.2018

В оккупированном Донецке от разрыва гранаты погибла киевлянка

В оккупированном Донецке от разрыва гранаты погибла киевлянка

В оккупированном г.Донецк в ходе задержания сотрудники так называемого "МВД ДНР" подозреваемого в торговле оружием от разрыва гранаты погибла женщина, приехавшая из Киева на похороны дедушки, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На днях в Кировском районе г.Донецк, недалеко от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого "МВД ДНР", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации украинских пограничников, подозреваемый пытался скрыться от преследования и остановил бус, проезжавший мимо.

"Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот же момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки", - сказано в сообщении.

Скончался на месте и сам подозреваемый. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести, сообщают украинские пограничники.

По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации, подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

В Госпогранслужбе отмечают, что потери среди мирного населения представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" подают в своих СМИ как жертвы от террористических атак, "при этом не указывая, что они и являются теми самыми террористами".

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