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12:28 13.03.2018

Командование сил логистики ВСУ будет сформировано до конца марта

Командование сил логистики ВСУ будет сформировано до конца марта

До конца марта будет сформировано Командование сил логистики Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Главного управления логистики - замначальника Генерального штаба ВСУ Иван Гаврилюк.

"В краткосрочной перспективе определены такие этапы формирования системы логистического обеспечения: февраль-март - создание Командования сил логистики ВСУ, управления логистики штабов видов ВСУ, с апреля по июль будет проведен эксперимент по передаче учета и функций обеспечения в оперативные командования. До конца года по результатам эксперимента планируем провести организационно-штатные изменения", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.

И.Гаврилюк отметил, что до конца года планируется также разработать нормативно-правовую базу по логистическому обеспечению, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

Представитель Генштаба проинформировал, что в апреле на базе Оперативного командования "Запад" будет создана бригада логистики данного командования и батальон логистики бригады.

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