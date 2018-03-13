Командование сил логистики ВСУ будет сформировано до конца марта

До конца марта будет сформировано Командование сил логистики Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Главного управления логистики - замначальника Генерального штаба ВСУ Иван Гаврилюк.

"В краткосрочной перспективе определены такие этапы формирования системы логистического обеспечения: февраль-март - создание Командования сил логистики ВСУ, управления логистики штабов видов ВСУ, с апреля по июль будет проведен эксперимент по передаче учета и функций обеспечения в оперативные командования. До конца года по результатам эксперимента планируем провести организационно-штатные изменения", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.

И.Гаврилюк отметил, что до конца года планируется также разработать нормативно-правовую базу по логистическому обеспечению, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

Представитель Генштаба проинформировал, что в апреле на базе Оперативного командования "Запад" будет создана бригада логистики данного командования и батальон логистики бригады.