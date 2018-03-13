Бытовая, политическая коррупция и непрозрачное управление коммунальным имуществом наиболее распространены в регионах Украины

Бытовая и политическая коррупция, а также непрозрачность управления коммунальным имуществом характерны для ряда областей Украины, о чем свидетельствуют результаты исследования "Восприятие успешности проведения антикоррупционной реформы в Украине: региональное измерение".

Согласно исследованию, общими почти для всех областей, которые исследовались, являются следующие коррупционные проблемы: неэффективность использования коммунального имущества (непрозрачные тендеры, строительство, землеотвод), бытовая коррупция в образовательной и медицинской сферах, политическая коррупция (лоббизм незаконных решений, непрозрачность назначения на должности) и коррупция в разрешительной системе.

В некоторых регионах, в том числе в приграничных, есть проблемы, характерные преимущественно для таких областей: добыча янтаря и вырубка леса (Ривне), нелегальная добыча угля, контрабанда и перевозка людей через линию разграничения (Северодонецк), коррупция в таможенных органах и клановость в местной власти (Ужгород), непрозрачность распределения бюджета (Тернополь), коррупция в правоохранительных органах (Харьков), контрабанда и махинации с выделением земли участникам АТО (Херсон), коррупция при ремонте и строительстве дорог (Чернигов), коррупция в портах и на таможне (Николаев).

"В целом, деятельность, которую проводят активисты в регионах, является очень похожей", - констатировала научный сотрудник Харьковского института социологических исследований Светлана Щербань в ходе презентации исследования в Киеве во вторник.

По ее словам, в основном они проводят мониторинг деятельности и открытости местных органов власти, мониторинг государственных закупок и электронных деклараций, исследование прозрачности распределения бюджетных средств, а также журналистские расследования.

Что касается взаимодействия с государственными органами власти, то во всех регионах она определена как неэффективная, добивала С.Щербань.

Она добавила, что участники фокус-групп сетовали на то, что их заявления игнорируются, а в регионах присутствует круговая порука правоохранителей и органов власти.

Согласно исследованию, главной помехой в борьбе с коррупцией является высокий уровень общественной толерантности.

Среди других проблем названы: несовершенство законодательства, ограниченность методов борьбы с коррупцией и дискредитация антикоррупционной деятельности.

Исследование показало, что в регионах препятствием в проведении антикоррупционной деятельности является также небезопасность работы организаций и активистов.

Почти во всех исследуемых регионах участники отмечали наличие психологического давления от представителей органов власти, использования административного ресурса, давления через правоохранителей, в том числе на родственников, а в некоторых случаях речь шла о прямых угрозах жизни и здоровью.

Исследование было проведено Харьковским институтом социологических исследований при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Агентства США по международному развитию (USAID). Срок - октябрь-декабрь 2017 года с применением фокус-группового метода.

Общее количество регионов исследования включает 10 и охватывает представителей Винницкой, Полтавской, Ривненской, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

Фокус-группы формировались из представителей общественных антикоррупционных организаций, журналистов местных СМИ и активистов соответствующих регионов.