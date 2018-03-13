События

10:17 13.03.2018

Экс-комендант общежития "Киевпастранс" незаконно завладела имуществом предприятия на 700 тыс. грн

По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении бывшему коменданту одного из общежитий КП "Киевпастранс", которая незаконно завладела имуществом коммунального предприятия стоимостью более 700 тыс. грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, бывшее должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделало официальные документы на право владения двумя коммунальными помещений.

"После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости. В дальнейшем право собственности на это имущество экс-комендант переоформила на свою мать", - сказано в сообщении.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и Днепровский районный суд г.Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в рамках уголовного производства по ходатайству местной прокуратуры на незаконно отчужденные помещения наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

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