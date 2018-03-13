Британская газета прогнозирует возможные меры Великобритании против РФ в связи с делом об отравлении Скрипаля

Британская газета The Guardian опубликовала статью с возможными мерами, которые может принять Великобритания в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

К ним она относит высылку российских дипломатов, включая посла, отметив, что это приведет к серьезному ухудшению отношений с Россией в результате принятых ею ответных мер.

Лондон может лишить лицензий на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности, RT.

Возможно обращение к странам ЕС с призовом к бойкотуЧемпионата мира по футболу в России, хотя, считает издание, маловероятно, что все ему последуют.

Допускается внесение поправок в законопроект об отмывании денег и ужесточение санкций за нарушение прав человека, наращивание военного присутствия НАТО на границах с Россией, отключение российских банков от системы Swift, включение России в список стран - спонсоров терроризма.

Как сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия, заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.

Т.Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр