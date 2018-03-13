События

06:27 13.03.2018

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, два военнослужащих ранены, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В целом, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников. Военнослужащих доставлено в военно-медицинский госпиталь и оказана медицинская помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook во вторник утром.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новгородского и Луганского.

В Донецкой области грубо нарушая Минские условия, боевики применили 120 и 82 мм минометы по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

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Интерфакс-Украина
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