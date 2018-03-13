События

05:02 13.03.2018

В Киеве построят новую музыкальную школу, которая одновременно примет 160 учеников

В Киеве построят новую музыкальную школу, которая одновременно примет 160 учеников

В Подольском районе Киева на просп.Свободы, 5 построят детскую музыкальную школу по новейшим технологиям, которая одновременно сможет принять 160 учеников, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с классами для проведения занятий и двумя концертными залами", – сказано в сообщении.

О проведении этих работ мэр Киева Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение, с которым можно ознакомиться на сайте мэрии.

Отмечается, что заказчиком работ выступит Подольская райгосадминистрация, которая выберет генеральную проектную и подрядную строительные организации. А проектную документацию и исполнительные чертежи рассмотрят в Департаменте градостроительства и архитектуры для занесения в базу градостроительного кадастра столицы. Земельно-правовые вопросы будут решены с действующим законодательством.

"Финансирование строительства будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020", – отметили в пресс-службе ведомства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранены

За прошедшую неделю на пожарах погибли 43 человека

Вывозу древних самоваров и фарфоровых статуэток в Россию помешали пограничники Сумского отряда

В отношении боевиков "ЛНР" открыли специальное досудебное расследование

В Черниговской области задержали двух браконьеров за убийство косули

Во вторник в Киеве, 13 марта, частично ограничат движение по Южному мосту

В Фастове две девушки избили женщину и украли у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном

В Житомирской области правоохранители изъяли 40 кг янтаря

Украинец завоевал третью золотую медаль на Паралимпиаде в Корее

Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Генпрокуратура остановила расследование дела в отношении Саакашвили - адвокат

Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

В Киеве за взятку задержали и.о.замглавы Деснянской налоговой

Двух человек госпитализировали в Лондоне после того, как в парламент доставили подозрительную посылку

Луценко призывает Бакулина подумать над возможностью пойти на сделку со следствием

Скончался основатель модного дома "Живанши"

Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

Генпрокуратура будет настаивать на аресте счетов, на которые перечислялись средства от аферы с буровыми установками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА